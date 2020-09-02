Прошедшим летом авиапутешествия по России стали почти на четверть дешевле – исследование

Средняя стоимость авиабилетов по России в оба направления летом 2020 года была примерно на 22% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила порядка 10,3 тысячи рублей, сообщили в интернет-сервисе для путешественников Biletix по итогам проведённого исследования.

«Средний чек на авиабилеты «туда-обратно» по России прошедшим летом снизился в цене с 13 262 до 10 279 рублей, то есть на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили аналитики.

Из аналитики летних бронирований авиабилетов компании следует, что самыми популярными направлениями внутренних перелётов стали Сочи, Симферополь, Анапа, Санкт-Петербург и Калининград. При этом, в условиях ограниченного из-за коронавируса международного авиасообщения, доля бронирований авиабилетов по внутренним направлениям выросла с 62% до 94%.

«Средняя продолжительность поездки по России этим летом по сравнению с летом прошлого года снизилась с 10 до 9 дней. При этом россияне в условиях «пост-пандемии» стали более спонтанными в планировании путешествий — средняя глубина бронирований авиабилетов, то есть период от момента брони до вылета, сократилась с 17 до 12 дней. Доля бронирований авиабилетов на пассажиров-детей также снизилась с 20,2% до 19,3%», — прокомментировали ситуацию в компании.

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Данные сервиса также свидетельствуют о том, что доля бронирований авиаперелётов по международным направлениям по итогам лета снизилась с 38% до 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на то, что средний чек на авиабилеты за границу также снизился на 19% — с 27 131 до 22 060 рублей.