Прошедшим летом авиапутешествия по России стали почти на четверть дешевле – исследование

Средняя стоимость авиабилетов по России в оба направления летом 2020 года была примерно на 22% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила порядка 10,3 тысячи рублей, сообщили в интернет-сервисе для путешественников Biletix по итогам проведённого исследования.
Из аналитики летних бронирований авиабилетов компании следует, что самыми популярными направлениями внутренних перелётов стали Сочи, Симферополь, Анапа, Санкт-Петербург и Калининград. При этом, в условиях ограниченного из-за коронавируса международного авиасообщения, доля бронирований авиабилетов по внутренним направлениям выросла с 62% до 94%.
Данные сервиса также свидетельствуют о том, что доля бронирований авиаперелётов по международным направлениям по итогам лета снизилась с 38% до 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на то, что средний чек на авиабилеты за границу также снизился на 19% — с 27 131 до 22 060 рублей.