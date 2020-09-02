“Ленинградец” победил “Олимп-Долгопрудный” и прошел в групповой этап Кубка России

“Ленинградец” обыграл подмосковный “Олимп-Долгопрудный” в матче 1/64 финала Бетсити-Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:1.

Голами отметились защитник Сергей Николаев и нападающий Никита Хлусов. Таким образом, “Ленинградец” вышел в групповой этап Кубка России. Следующие соперники клуба из Российской Премьер-Лиги и Национальной футбольной лиги определятся в результате жеребьевки. Матчи запланированы на 16–17 сентября и 30 сентября – 1 октября.