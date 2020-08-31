Футбольное поле, построенное по стандартам FIFA в Янино, оценил глава Ленобласти

Александр Дрозденко проверил готовность стадиона — будущего филиала Янинского Культурно-спортивного досугового центра

«Получился современный комплекс со стадионом, созданы комфортные условия для любителей и профессионалов. 12 сентября стадион примет первых участников спортивных соревнований, я желаю всем больших достижений», — отметил Александр Дрозденко.

На стадионе размером 68 на 105 метров будут проходить занятия спортивных секций Центра, а также уроки физкультуры для учеников янинской школы. При этом по предварительной записи его смогут посещать все жители Янино.

В следующем году на территории стадиона появится надувной ангар стоимостью 2,1 млн рублей, который будет установлен над площадкой для бадминтона, баскетбола и хоккея и позволит спортсменам заниматься даже зимой.

Также сегодня, 31 августа, глава Ленобласти побывал на открытии памятника военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады, посетил благоустроенный парк в Романовке и осмотрел отремонтированный детский садик в Колтушах.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. Также в Виллози построят новую школу — администрация в ближайшее время предложит земельный участок.