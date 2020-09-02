Владелец участка в Кировском районе заплатит более 25 млн за испорченную землю

В Кировском районе Ленобласти специалисты Россельхознадзора обнаружили земельный участок, владелец которого допустил порчу почвы.

Во время проверки выяснилось, что участок площадью 38 га не введен в сельскохозяйственный оборот: не было следов сенокоса и выпаса скота, а больше половины территории заросло сорняками. Но зато на участке были обнаружены заполненный водой карьер, насыпи песка и ангар. Тогда собственника привлекли к административной ответственности, но устранять нарушение и возмещать ущерб он не торопился. Дело было передано в суд.

В суде владелец участка настаивал, что землю запустила компания, которая арендовала землю для разработки и добычи стекольного песка. Но суд не встал на его сторону и оштрафовал собственника земли на 25,2 млн рублей. Также ему придется заплатить госпошлину в 60 тысяч рублей.