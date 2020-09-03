Теплая и облачная с прояснениями погода ожидается в Ленобласти в четверг

Четверг будет для жителей Ленобласти облачным и тёплым, местами возможны дожди.

Согласно сообщениям синоптиков 3 сентября на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается температура наружного воздуха на уровне от +12 до +23 градусов тепла, местами и у водоёмов до +18 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3-5 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.

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Также синоптики сообщают, что на территории Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, а местами возможны дожди.