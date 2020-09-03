Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти по случаю Дня окончания Второй мировой войны

Сегодня, 3 сентября, в России отмечается День окончания Второй мировой войны, являющийся одним из Дней воинской славы России.

В своем поздравлении глава Ленобласти отметил, что в этом году День окончания Второй мировой войны несет с собой особый символизм, так как отмечается в год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы, объявленный в Ленинградской области также Годом Победителей.

В Ленобласти было принято решение этот день сделать днем связи поколений, когда в рамках «Эстафеты вечного огня» по Дороге жизни соберутся вместе — молодежь и ветераны Великой Отечественной, когда поколение Победителей встретится с нынешним поколением жителей Ленинградской области, поколением, которому предстоят свои победы, и которое всегда будет благодарно тем, кто отстоял мир и свободу в далеком 1945-м.

«В этот знаменательный день желаем ветеранам долголетия и крепкого здоровья, всем жителям Ленинградской области — мира, счастья и благополучия! Вечная слава защитникам Отечества! Вечная память павшим в боях за Родину!», — подытожил свое поздравление глава Ленобласти.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти сегодня, 3 сентября, пройдут Эстафета вечного огня на Дороге жизни и торжественное мероприятие «Памяти и славы рубежи» на мемориале «Разорванное кольцо». В завершении мероприятия зрителей ждет салют.

Основной темой празднования станет объединение поколений: вместе будут герои Великой Отечественной войны и современная молодежь. В акции примут участие делегации городов воинской славы СЗФО, в том числе Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина, а также Кронштадт, Колпино и Ломоносов.

Ознакомится с предварительной программой можно по ссылке. Стоит отметить, что в этот день пройдет церемония возложения цветов у «Вечного огня», колонна ретротехники от Пискаревского кладбище отправится к Дороге Жизни. У каждой километровой отметки Дороги Жизни в этот день будет размещена памятная лампада с частичкой вечного огня. Закончит свое движение колонна у мемориала «Разорванное кольцо», где гостей ожидает концерт, литературно-музыкальные композиции и театрализованные представления с использованием документальных материалов.