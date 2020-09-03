“Девяткино” попала в десятку самых некрасивых станций метро в России

Посетители метро назвали самые некрасивые и неудобные станции российского метрополитена. Петербургская станция “Девяткино” заняла четвертое место рейтинга.

Согласно опросу, проведенный сервисом Tvil.ru, антирейтинг возглавила московская станция “Выхино” — 50%, следом идут “Козья Слобода” в Казани — 17% и “Двигатель Революции” в Нижнем Новгороде — 12%.

К слову, “Девяткино” является единственной станцией петербургского метро, расположенного на территории Ленобласти. Также планируется, что новая станция метро к 2025 году откроется в Кудрово.