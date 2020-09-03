Аналитики зафиксировали рекордный рост цен на жилье в новостройках Петербурга

В Петербурге жилье в новостройках класса масс-маркет с начала года подорожало на 12,5% до 128,9 тысяч рублей за квадратный метр. Это исторический рекорд роста за десятилетие, говорится в данных консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Последний раз высокий рост был зафиксирован в 2014 году — по итогам целого года увеличение составило 12%.

В августе рост составил 4,3%, несмотря на то, что обычно он наблюдается в пределах 1,5-2% за месяц. Это объясняется серьезно сократившимся предложением и высоким спросом, поддержанным льготной ипотекой.