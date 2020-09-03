Аналитики зафиксировали рекордный рост цен на жилье в новостройках Петербурга

В Петербурге жилье в новостройках класса масс-маркет с начала года подорожало на 12,5% до 128,9 тысяч рублей за квадратный метр. Это исторический рекорд роста за десятилетие, говорится в данных консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».
Последний раз высокий рост был зафиксирован в 2014 году — по итогам целого года увеличение составило 12%.
В августе рост составил 4,3%, несмотря на то, что обычно он наблюдается в пределах 1,5-2% за месяц. Это объясняется серьезно сократившимся предложением и высоким спросом, поддержанным льготной ипотекой.
Квадратный метр с начала года подрожал во всех классах жилья. Так, масс-маркет в пригородной зоне прибавил 9,8% за 8 месяцев — до 84,1 тыс. руб. Жилье бизнес-класса выросло в цене на 8,4%, до 198,6 тыс. рублей, элитного сегмента — на 5,7%, до 382,1 тыс. рублей. Средний бюджет покупки квартиры в городе в августе составил 5,4 млн рублей, увеличившись на миллион за год.
Ранее компания «Дом.РФ» сообщила, что Санкт-Петербург лидирует по объему строящегося жилья на человека. Согласно данным аналитического центра компании, всего в России на стадии строительства находится 99 миллионов «квадратов» жилья.