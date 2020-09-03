Поколения провезли вечный огонь и соединились у «Разорванного кольца»

Участники акции «Эстафета вечного огня» на ретро-технике проехали по Дороге жизни до «Вечного огня» на мемориале «Разорванное кольцо»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в пробеге, находясь за рулём «Победы». У каждого километрового памятника на Дороге жизни колонну встречали военнослужащий и девушка-регулировщица. Они хранили памятную лампаду с частичкой вечного огня.

«Дорогой Ленинграда была Дорога жизни, по которой мы с вами проехали, в сторону большой земли по Дороге жизни увозили раненых, эвакуировали маленьких ленинградцев, больных стариков. В сторону Ленинграда доставляли боеприпасы и вооружение, а самое главное — продовольствие, которое спасало жителей осажденного города», отметил глава Ленобласти.

Завершилась «Эстафета вечного огня» концертной программой у мемориала «Разорванное кольцо» и салютом.

В торжественной церемонии зажжения факела на Пискаревском кладбище приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, члены правительства и ЗакСобрания региона, представители городов воинской славы СЗФО, в том числе Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина, а также Тюменской области.

Напомним, что музей «Кобона: Дорога жизни« запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.