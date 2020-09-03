Сбербанк готов профинансировать строительство мусороперерабатывающих заводов в Ленобласти

Об этом заявили топ-менеджеры Сбербанка на встрече с заместителем председателя правительства Ленобласти по безопасности Михаилом Ильиным.
Представители компании также поделились своим опытом финансирования проектов в сфере обработки ТКО и предложили инвестиционное сопровождение строительства заявленных Ленобластью мусороперерабатывающих заводов. В свою очередь Михаил Ильин отметил, что региону нужно как можно быстрее избавляться от формата мусорных полигонов и искать альтернативу.
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22.07.2020 1074