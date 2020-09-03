Петербургская пара попала в Книгу рекордов России за экстремальную свадьбу

Петербуржцы поженились на высоте 2900 метров в Северной Осетии и попали в Книгу рекордов России.

А началось все с конкурса, который организовало event-агентство из Северной Осетии, пообещав свадьбу над облаками паре из любой точки России. Анастасия и Антон Шишловы победили в нем и уже через два дня летели из Петербурга в сторону Владикавказа. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Всю подготовку торжества организаторы конкурса взяли на себя. На Садонском перевале на высоте 2900 метров оборудовали шатер, цветочную арку, организовали фуршет и даже выступление музыкальной группы.