Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге

Банк «Дом.РФ» откроет девелоперу «Красная стрела» кредитную линию на 6,3 миллиарда рублей для строительства дома на Московском проспекте Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба банка.

Как указывается в сообщении, ЖК «Менделеев» будет представлять собой комплекс из трех корпусов высотой 5-10-11 этажей. В проекте будет 538 квартир общей площадью около 85 тысяч квадратных метров.

Строительная компания «Красная Стрела» работает на рынках Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы, Подмосковья и Эстонии.