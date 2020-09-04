Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Банк «Дом.РФ» откроет девелоперу «Красная стрела» кредитную линию на 6,3 миллиарда рублей для строительства дома на Московском проспекте Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба банка.

Как указывается в сообщении, ЖК «Менделеев» будет представлять собой комплекс из трех корпусов высотой 5-10-11 этажей. В проекте будет 538 квартир общей площадью около 85 тысяч квадратных метров.

Строительная компания «Красная Стрела» работает на рынках Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы, Подмосковья и Эстонии.

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