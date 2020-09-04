Инициативных граждан Ленобласти поддержат 20 млн рублей

Ежегодно на инициативы жителей Ленобласти из местного бюджета выделяется до 20 миллионов рублей. Так в Сосновом Бору: только в 2020 году семь общественных инициатив получили поддержку из бюджета региона

Инициативы жители городского округа предлагают самостоятельно и выбирают лучшие в ходе голосования. Такой механизм поддержки проектов горожан был внедрен в округе в 2013 году. За минувшие 7 лет заявки на участие в проекте «Я планирую бюджет» подали 490 человек, из них исполнены 37 инициатив.

Участником проекта может стать любой житель города старше 18 лет, кроме работников администрации и совета депутатов. Каждый участник может выдвинуть не более одной инициативы, срок реализации которой не превышает одного года. Все выдвинутые инициативы проходят экспертную оценку и публичное обсуждение, по результатам которого проводится голосование.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта «Я планирую бюджет» Сосновоборским городским округом на реализацию инициатив горожан ежегодно выделяется 20 млн рублей. По предложению сосновоборцев в городе были установлены велопарковки, обустроен уличный спортивный тренажерный комплекс, проведен конкурс городской скульптуры, в год 45-летия Соснового Бора организован общегородской праздник «Поющий город» и многое другое.

В 2013 году в России Фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив и Европейским университетом в Санкт-Петербурге был запущен пилотный проект «Я планирую бюджет».

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Напомним, что 47 регион стал первопроходцем в развитии такой формы местного самоуправления как институт старост, который работает в области с 2012 года и помогает жителям региона принимать участие в формировании приоритетных проектов Ленобласти. Сегодня в регионе работают более 600 старост. К настоящему времени в регионе ими за год воплощается в жизнь более 1000 проектов. На финансирование гражданских инициатив в 2018 году из бюджета области было выделено более 553 млн рублей. В 2019 году субсидии получили 190 МО – осуществлено 250 проектов, предложенных инициативными комиссиями и 358 проектов, инициированных старостами и общественными советами в сельской местности.

На данный момент в Ленинградской области более 3 500 инициативных жителей принимают участие в осуществлении местного самоуправления.