До 11 тыс. рублей можно заработать в Ленобласти помогая соседям

К программе «Заботливый сосед» подключились уже 120 жителей Ленобласти старшего поколения, помогая им, можно получить до 11 тыс. рублей

«Заботливый сосед» — это организация помощи ухода не посторонними людьми на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами I и (или) II группы. Стать «соседом» может любой человек, достигший 18-летнего возраста и проживающий на расстоянии не более 1 километра от обслуживаемого.

Чтобы получать заработную плату, «соседу» необходимо заключить договор с учреждением социального обслуживания.

Программа впервые появилась в Ленобласти в 2017 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».