Областной IT-проект вошел в тройку лучших в России

Проект комитета цифрового развития Ленобласти вошел в тройку лучших в номинации «Образование» в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2020».

К образовательной онлайн-платформе уже подключены 362 школы и 481 детский сад Ленобласти. К октябрю присоединятся 90 организаций дополнительного образования. Электронные журналы, дневники и другие удобные цифровые сервисы доступны на портале obr.lenreg.ru для 450 тысяч жителей региона, в том числе для 15 тысяч педагогов.

Всего к участию в конкурсе «ПРОФ-IT.2020» по основным номинациям конкурса был допущен 201 проект (из 240 заявленных) из 46 регионов (всего участие приняло 58 регионов). Финальный этап пройдет в Красноярске 17-18 сентября.

«ПРОФ-IT» — это первая в России площадка, которая объединяет в себе передовой опыт и знания в области региональной и муниципальной информатизации. В этом году конкурс пройдет по 13 основным номинациям, в числе которых впервые введена номинация «Спорт».