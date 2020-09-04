ВШЭ отмечает рекордный спад покупательной способности россиян

Покупательская способность среднедушевых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года достигла уровня 2011 года. Основная причина заключается в кризисе, вызванном пандемией.

Среди основных продуктов, на которые снизилась покупательская способность, — белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сливочное масло, черный чай. Об этом говорится в сентябрьском обзоре Центра развития ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

При этом сахар стал единственным продуктом, по которому был достигнут долгосрочный максимум покупательской способности.

Покупательскую способность определяют динамикой денежных доходов населения и потребительских цен. Во втором квартале 2020 года отношение среднедушевых денежных доходов (32,85 тыс. руб.) к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения (11,47 тыс. руб.) достигло минимума за последние 10 лет (с 2011 по 2020 годы), составив 286,5%.