Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы, сообщили в берлинской клинике “Шарите”, где сейчас проходит лечение политик.

Алексея Навального постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он начинает реагировать на речь окружающих. Но пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления оппозиционера.

Напомним, 20 августа Навальный попал в одну из больниц Омска. Ему стало плохо на борту самолета, лайнер совершил экстренную посадку. Спустя два дня его транспортировали в клинику Берлина. Там заявили, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы — об этом свидетельствуют результаты клинических исследований.