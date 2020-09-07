С июля 2020 года тест на COVID-19 в трехдневный срок – обязательная процедура для всех, пребывающих в Россию из-за границы.

Необходимо в течение трех дней после прибытия сдать тест и загрузить его результаты на Госуслуги. Андрей Т. не выполнил это постановление, за что Зеленогорский районный суд 7 сентября назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.

Наказание назначено по факту нарушения ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – за «неисполнение обязательств по своевременному предоставлению информации о результатах теста».