Петербурженка судится с Театром Европы из-за флейты Данилы Козловского

Петербурженка Елизавета В. подает в суд на Театр Европы. Еще 5 декабря во время спектакля «Гамлет» Данила Козловский взмахнул флейтой, металлический фрагмент которой попал зрительнице в голову.

Петербурженка получила рассечение. Спектакль не остановили. Пострадавшая не смогла быстро покинуть театр, так как двери из-за спектакля открыли не сразу. Извинений никто не принес. В Мариинской больнице ей наложили швы.

Теперь Елизавета через суд требует 12000 за лечение, 8000 за билет, около 40000 потерь по нетрудоспособности и миллион за «нравственные страдания». На судебное заседание вызвали Данилу Козловского.