Генпрокурор собирается увольнять прокуроров, безразличных к интересам сограждан

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генпрокурора России Игоря Краснова, безразличных к интересам граждан прокуроров, заинтересованных только в статистике, будут отстранять от должности.

По словам Игоря Краснова, заинтересованность некоторых прокуроров лишь в «наращивании количественных показателей» не помогает простым гражданам, которым «успехи на бумаге» как раз неинтересны.

Глава Генпрокуратуры заявил, что авторитет перед согражданами можно заслужить только «делами». И прокуроров будут оценивать не по предоставленной ими статистике, а по результатам работы.