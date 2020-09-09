Петербургский вуз выплатит 326 тыс. руб. за отказ вернуть деньги отчислившейся студентке

В декабре 2018 года родители внесли за свою дочь на счет Гуманитарного университета профсоюзов более 326 000 руб. Часть денег – аванс за второй курс обучения. Часть – оплата за проживание.

По окончанию первого курса, девушка решила отчислиться и попросила вернуть средства. Вуз вернул 88 тыс. руб. Согласно договору, остальная сумма уже была потрачена на ремонт, материально-техническую базу и зарплаты педагогам.

Решением Фрунзенского районного суда, университет должен вернуть 150 000 руб. за год обучения, 88481 руб. за проживание, неустойку в 4825 руб., госпошлину 5633 руб. и штраф в 121 653 руб.