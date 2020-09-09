Лига школьного спорта и новая амбулатория в Вистино: главное в Ленобласти за 9 сентября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В Гатчине стартовал сезон Лиги школьного спорта Ленинградской области

В Гатчине на стадионе ГИЭФПТ 9 сентября состоялось торжественное открытие сезона Лиги школьного спорта 2020-2021. В мероприятии приняли участие спортсмены из 18 районов и городского округа Ленинградской области.

Походники Ленобласти поборются за звание «Турист России»

Поход стартовал сегодня, 9 сентября, в Кингисеппском районе. Участников набралось 25 человек. Туристам предстоит пройти 75 километров ─ от детского оздоровительного лагеря «Россонь» через деревню Малое Кузёмкино, поселок Кирьямо до берега Нарвского залива и обратно до 13 сентября.

Ленобласть готовится к осеннему призыву в условиях пандемии

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. На службу в Российскую армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В период осенней кампании будут соблюдены противоэпидемические меры. Призывники пройдут двухэтапное тестирование на COVID-19.

Досрочное голосование на выборах в Ленобласти защитят от непогоды

Досрочное голосование на выборах в Ленинградской области 11 и 12 сентября состоится на 408 участковых избирательных комиссиях. Об этом сообщил председатель областного избиркома Михаил Лебединский. В случае ухудшения погодных условий могут использоваться соответствующие защитные конструкции.

Новая амбулатория за 170 млн рублей заработает для жителей Вистино

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию амбулатории в Кингисеппском районе. Двухэтажное здание построено инвестором и будет выкуплен за счет средств областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения в Ленобласти».

Фонд защиты прав дольщиков рассмотрит достройку еще двух проблемных объектов в Ленобласти

В скором времени будет принято решение о завершении строительства двух долгостроев от застройщиков-банкротов «Норман ЛО» и «Тареал». Вопрос по этим домам будет рассмотрен на ближайшем Наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков. Это стало возможным благодаря взаимодействию властей Ленобласти с фондом, работе конкурсных управляющих и поддержке дольщиков.