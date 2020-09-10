МЧС предупреждает жителей Ленобласти о порывистом ветре 11 и 13 сентября

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области в пятницу, 11 сентября, в большинстве районов ждут порывы ветра15-20 м/с.

При этом в прибрежных районах синоптики ждут порывы ветра до 24 м/с.

В воскресенье, 13 сентября, ожидаются порывы ветра до 16 м/с.

Рекомендации для населения

МЧС рекомендует с учетом сложившейся метеорологической обстановки воздержаться от походов в лес и выхода на водные объекты.

Рекомендации при сильном ветре

При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Закройте окна. МЧС напоминает о следующих правилах: