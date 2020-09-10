МЧС предупреждает жителей Ленобласти о порывистом ветре 11 и 13 сентября

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области в пятницу, 11 сентября, в большинстве районов ждут порывы ветра15-20 м/с.
При этом в прибрежных районах синоптики ждут порывы ветра до 24 м/с.
В воскресенье, 13 сентября, ожидаются порывы ветра до 16 м/с.
Рекомендации для населения
МЧС рекомендует с учетом сложившейся метеорологической обстановки воздержаться от походов в лес и выхода на водные объекты.
Рекомендации при сильном ветре
При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Закройте окна. МЧС напоминает о следующих правилах:
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);
- категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах.