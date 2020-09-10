Эксперт рассказал, будет ли вторая волна COVID-19 и следует ли вакцинироваться

Спикер – главный врач Московской городской клинической больницы № 40 Денис Николаевич Проценко.

По словам Проценко, в стране за прошедшие четыре месяца значительное количество россиян приобрело иммунитет, переболев симптомно или бессимптомно. Можно предположить, что апрельско-майских пиков заболеваемости и массовых госпитализаций удастся избежать.

Также эксперт подчеркнул, что является сторонником вакцинации от сезонного гриппа. Что касается российской вакцины от COVID-19, Проценко не может сделать ее лично, так как переболел. Но если бы имел возможность – стал бы добровольцем.

«Сейчас мы стоим на пороге третьей фазы, которая должна включить в себя более 40 тысяч добровольцев, 25 тысяч уже подали заявки», – сообщил Денис Проценко

Эксперт посоветовал всем желающим как можно больше узнать о вакцине изучить информацию по следующим ссылкам:

Денис Проценко сообщил, что активность добровольцев поможет приблизить тот момент, когда сделать прививку от COVID-19 сможет каждый.