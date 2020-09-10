Эксперт рассказал, будет ли вторая волна COVID-19 и следует ли вакцинироваться

Спикер – главный врач Московской городской клинической больницы № 40 Денис Николаевич Проценко.
По словам Проценко, в стране за прошедшие четыре месяца значительное количество россиян приобрело иммунитет, переболев симптомно или бессимптомно. Можно предположить, что апрельско-майских пиков заболеваемости и массовых госпитализаций удастся избежать.
Также эксперт подчеркнул, что является сторонником вакцинации от сезонного гриппа. Что касается российской вакцины от COVID-19, Проценко не может сделать ее лично, так как переболел. Но если бы имел возможность – стал бы добровольцем.
Эксперт посоветовал всем желающим как можно больше узнать о вакцине изучить информацию по следующим ссылкам:
- https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04437875;
- https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04436471;
- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31866-3/fulltext.
Денис Проценко сообщил, что активность добровольцев поможет приблизить тот момент, когда сделать прививку от COVID-19 сможет каждый.