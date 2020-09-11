Финляндия сохраняет ограничения на границе с Россией до 18 октября

Как сообщал ivbg.ru, ранее Финляндия сохранила ограничения на въезд для россиян на неопределенный срок в связи с COVID-19. А 11 сентября назван точный срок – до 18 октября.

А с 19 сентября будут разрешены туристические поездки в Финляндию из стран, в которых число заражений COVID-19 за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тысяч жителей.

Туристу понадобится справка об отрицательном тесте, сделанная за 72 часа до прибытия в Финляндию. Для России срок ограничения может быть пересмотрен, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать показателям выше.