В поселке Аврово монтируют новую станцию очистки воды

В поселке Аврово Волховского района начался монтаж модульной станции очистки питьевой воды. Это наиболее эффективный вариант для небольших поселений, обеспечивающий многоступенчатую очистку.

Станция автоматизирована и производит сразу несколько технологических процессов, среди которых:

предварительная фильтрация;

механическая очистка;

доочистка на напорных фильтрах;

обработка на комплексе дозирования реагентов.

Настройка работы подобной станции уже началась в поселке Иссад. В планах на ближайшие два года – монтаж более 100 аналогичных станций по всей Ленинградской области.