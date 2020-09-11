В поселке Аврово монтируют новую станцию очистки воды

В поселке Аврово Волховского района начался монтаж модульной станции очистки питьевой воды. Это наиболее эффективный вариант для небольших поселений, обеспечивающий многоступенчатую очистку.
Станция автоматизирована и производит сразу несколько технологических процессов, среди которых:
- предварительная фильтрация;
- механическая очистка;
- доочистка на напорных фильтрах;
- обработка на комплексе дозирования реагентов.
Настройка работы подобной станции уже началась в поселке Иссад. В планах на ближайшие два года – монтаж более 100 аналогичных станций по всей Ленинградской области.