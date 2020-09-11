В поселке Аврово монтируют новую станцию очистки воды

Автор: Сергей Агутин
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В поселке Аврово Волховского района начался монтаж модульной станции очистки питьевой воды. Это наиболее эффективный вариант для небольших поселений, обеспечивающий многоступенчатую очистку.

Станция автоматизирована и производит сразу несколько технологических процессов, среди которых:

  • предварительная фильтрация;
  • механическая очистка;
  • доочистка на напорных фильтрах;
  • обработка на комплексе дозирования реагентов.

Настройка работы подобной станции уже началась в поселке Иссад. В планах на ближайшие два года – монтаж более 100 аналогичных станций по всей Ленинградской области.