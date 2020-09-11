Первый день голосования в Ленобласти: медианаблюдатели, далекие острова и нарушения, которых нет

Во всех районах Ленинградской области 11 сентября стартовал первый день досрочного голосования на выборах губернатора. Избирательные участки открылись в 08:00.

Председатель регионального Избиркома Михаил Лебединский сообщил, что жители Ленобласти голосуют активно. Без сообщений о нарушениях в течение первого дня досрочного голосования не обошлось. Собрали для вас, как это было. И начнем с жалоб.

Все жалобы проверены Леноблизбиркомом, ни одно сообщение не подтвердилось

Жалоба на закрытие участка в школе № 1 в Кудрово (УИК 952) на обед с 12:00 до 15:00 часов. Установлено, что это был не обеденный перерыв. В этой время и по заранее утвержденному графику УИК 952 проводила придомовое голосование по адресу Европейский пр., 13, корп. 1.

Жалоба на то, что голосование на УИК 963 проводилось возле трансформаторной будки. Установлено, что ветер порвал палатку, в которой изначально проводилось голосование. Члены участковой комиссии вынуждены были организовать голосование возле стены трансформатора, так как она защищала от ветра. Палатка будет восстановлена к 12 сентября.

Жалоба на то, что УИК 481 в Кингисеппе у помойки. Так сложилось, что уборка мусора не входит в компетенцию избирательных комиссий.

Жалоба от движения «Голос», что в Ленинградской областной клинической больнице перенесли плановые операции с пятницы на понедельник. Конечно, никто операции не переносил. Медицинское учреждение работает в штатном режиме.

Одно из региональных СМИ сделало публикации о помещенных в сумку «Ашан» бюллетенях на УИК 963 в Мурино, а также об отсутствии придомового голосования на УИК 202 и 203. Отмечается, что федеральный закон и порядок проведения досрочного голосования не предусматривают специальные средства для переноса бюллетеней и ящиков голосования. Также установлено, что в установленное время члены УИК были на месте.

Жалоба, что на УИК 649 в Лопухинке должно быть три ящика, а по факту два. Установлено, что третий ящик сломался сегодня утром — отвезли в ремонт, во второй половине дня он должен появиться.

Жалоба, что на УИК 493 зафиксировали подвозы студентов. Сообщается, что в учебном заведении продолжается учебный процесс, все студенты прикреплены к УИКу и по окончанию голосований приходят голосовать.

Жалоба, что на УИК 243 в Выборге комиссия мешает ЧПСГ перемещаться по участку и вести видеонаблюдение. Установлено, что не мешала.

Жалоба, что на УИК 62 в Старой Ладоге сообщается о незаконной агитации. Установлено, что агитационный материал находится не на избирательном участке, а на входе в дом культуры, на посту охраны.

В Ленобласти на избирательных участках работают медианаблюдатели

Избирательные участки Волосовского, Приозерского, Бокситогорского, Тихвинского, Ломоносовского районов и Соснового Бора посещали медианаблюдатели Российского фонда свободных выборов.

Медианаблюдатели ведут хронику и постоянно обновляют ее в социальных сетях и телеграм-канале с хэштегами #Медианаблюдатели и #РФСВ. Большинство репортажей также публикуются на сайтах Российского фонда свободных выборов и Союза молодежных избирательных комиссий России.

Жители островов в Финском заливе досрочно голосуют на выборах

Для обеспечения голосования ленинградцев, находящихся на островах, расположенных в акватории Финского залива, был организован вылет на вертолете на эти удаленные территории. При проведении голосования присутствуют члены участковой избирательной комиссии № 501 Кингисеппского района, наблюдатели и представители СМИ.