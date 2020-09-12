Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 12 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 12 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 36 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7228 заболевших, при этом полностью выздоровели 4808 человек (66,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Бокситогорск (+1);

Пикалево (+1);

Волосовский район

Калитино (+1);

Всеволожский район

Мурино (+4);

Кудрово (+6);

Новое Девяткино (+2);

Сертолово (+1);

пгт. им. Морозова (+1);

Романовка (+1);

Выборгский район

Выборг (+1);

Перово (+2);

Прибылово (+2);

Ермилово (+1);

Гатчинский район

Тайцы (+1);

Сиверский (+1);

Киришский район

Кириши (+2);

Кировский район

Шлиссельбург (+1);

Отрадное (+1);

Синявино (+1);

Приозерский район

Сосново (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+1);

Тихвинский район

Тихвин (+2);

Тосненский район