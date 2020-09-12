Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 12 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 12 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 36 человек.
Всего в регионе зафиксировано 7228 заболевших, при этом полностью выздоровели 4808 человек (66,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Бокситогорск (+1);
- Пикалево (+1);
Волосовский район
- Калитино (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+4);
- Кудрово (+6);
- Новое Девяткино (+2);
- Сертолово (+1);
- пгт. им. Морозова (+1);
- Романовка (+1);
Выборгский район
- Выборг (+1);
- Перово (+2);
- Прибылово (+2);
- Ермилово (+1);
Гатчинский район
- Тайцы (+1);
- Сиверский (+1);
Киришский район
- Кириши (+2);
Кировский район
- Шлиссельбург (+1);
- Отрадное (+1);
- Синявино (+1);
Приозерский район
- Сосново (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+2);
Тосненский район
- Тосно (+1).