Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 12 сентября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 12 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 36 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7228 заболевших, при этом полностью выздоровели 4808 человек (66,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Бокситогорск (+1);
  • Пикалево (+1);

Волосовский район

  • Калитино (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+4);
  • Кудрово (+6);
  • Новое Девяткино (+2);
  • Сертолово (+1);
  • пгт. им. Морозова (+1);
  • Романовка (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+1);
  • Перово (+2);
  • Прибылово (+2);
  • Ермилово (+1);

Гатчинский район

  • Тайцы (+1);
  • Сиверский (+1);

Киришский район

  • Кириши (+2);

Кировский район

  • Шлиссельбург (+1);
  • Отрадное (+1);
  • Синявино (+1);

Приозерский район

  • Сосново (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+2);

Тосненский район

  • Тосно (+1).