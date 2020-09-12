Элла Памфилова оценила работу Леноблизбиркома на досрочном голосовании

Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня, 12 сентября, поддержала активную работу Леноблизбиркома по разоблачению фейков, связанных с нарушениями, которые якобы имеют место во время голосования на выборах.

«Надо давать отпор. Главное — не молчите!», — отметила Элла Памфилова.

Глава региональной избирательной комиссии Михаил Лебединский рассказал о необычном конкурсе, посвященном слухам и ложным сообщениям с хлесткими номинациями, передает Online47.