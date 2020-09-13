Как прошло «наскальное», «улетное» и «мощное» голосование на островах в Ленобласти

Медианаблюдатели во время досрочного голосования в Ленинградской области посетили приграничные острова, расположенные в акватории Финского залива. Они открыли для себя «наскальное», «улетное», «мощное» голосование.

Так, 11 сентября волонтеры посетили отдаленные и труднодоступные избирательные участки на островах Гогланд, Мощный, Большой Тютерс и Сескар на вертолете. На первом острове, как отмечают медианаблюдатели, они разбили «наскальный» участок для голосования, потому что больше вокруг не было подходящей территории. Прилет вертолета на следующий остров оказалось праздником и большим событием, ящик для голосования пополнялся бюллетенями с отметками граждан, каждый из которых становится на вес золота. Эту форму голосования назвали «улетным». Остров Мощный открыл волонтерам «мощное» голосование.