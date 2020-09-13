В Ленобласти в единый день голосования явка превысила 37% к 15 часам

Сегодня, 13 сентября, в Ленинградской области проходит единый день голосования. Избиратели выбирают губернатора, депутата ЗакСа по Выборгскому району и депутатов совета депутатов Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Так, к 15:00 явка в регионе с учетом двухдневного досрочного голосования 11 и 12 сентября составила 37,82% или 515435 человек.

Самая высокая явка отмечается в Сланцевском районе (52,19% или 18787 человек). На втором месте находится Лодейнопольский район (50,16% или 11659 человек). Замыкает тройку Подпорожский район (46,56% или 11391 человек).

Сегодня для голосования работают 995 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00.