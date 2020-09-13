Политолог Марат Баширов оценил неудачные попытки дискредитации выборов в Ленобласти

Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале отметил, что в Ленинградской области на выборах активизировались представители «штаба Навального».

«Не имея никакого отношения ни к выборам, ни к проблемам области, они, тем не менее, пытаются сюда влезть. И никак не получается. При этом они – кружок самоопыления. Из последних примеров навальнистских фэйков — попытка представить пересчет голосов, сделанный по просьбе самого же наблюдателя, вбросом», — рассуждает политолог.

Также он напомнил о наблюдателе от «штаба Навального», которого обнаружили спящим на УИКе в Кингисеппе.

«Переписываются эти ребята в своих чатиках, постят фэйки о якобы нарушениях, а по факту никаким образом на электоральную ситуацию не влияют. Но деньги свои отрабатывают», — заключил политолог.

Напомним, к 15:00 явка в регионе с учетом двухдневного досрочного голосования 11 и 12 сентября составила 37,82% или 515435 человек. Самая высокая явка отмечается в Сланцевском районе (52,19% или 18787 человек). Сегодня для голосования работают 995 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00.