Простые советы, как пройти через темный надземный переход в Петербурге и «выжить»

Надземные переходы в Петербурге позволили безопасно переходить проезжую часть, но не всегда люди могут безопасно пройти по самому тоннелю.
Безлюдное замкнутое пространство нередко привлекает странных личностей, хулиганов и насильников. Руководитель филиала школы детской безопасности “Стоп угроза” Анастасия Баландович поделилась с “Невскими новостями” несколькими советами, что делать при нападении в безлюдном переходе:
- Нужно понимать, что грабители обычно всегда вооружены. Поэтому не стоит им перечить. Единственное верное решение — молча отдать все ценные вещи, после сказать, что больше ничего нет, и спокойно уйти.
- При применении силы есть шанс не рассчитать и превысить допустимую самооборону, тогда можно попасть в суд на скамью подсудимых. К тому же использование газового баллончика в замкнутом помещении может навредить не только обидчику, но и вам.
- Если преступник захотел вас похитить и изнасиловать, нужно максимально привлекать к себе внимание прохожих. Лучше всего падать на грязный пол и совершать неожиданные действия: пинаться, раскидывать вещи и так далее. Ни один преступник не станет возиться с человеком, который так себя ведет. К тому же от неожиданности насильник может разжать руку, и вы сможете убежать. Бежать нужно до ближайшего безопасного места и не выходим оттуда, пока за вами не приедут знакомые.
- Школьники перед проходом по опасному участку необходимо позвонить родителям и сказать, где он находится. Разговор должен продолжаться во время всего пути по переходу. Это поможет родителям знать о местоположении ребенка и в случае чрезвычайной ситуации вовремя вызвать экстренные службы, приехать на место.