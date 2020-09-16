Простые советы, как пройти через темный надземный переход в Петербурге и «выжить»

Надземные переходы в Петербурге позволили безопасно переходить проезжую часть, но не всегда люди могут безопасно пройти по самому тоннелю.

Безлюдное замкнутое пространство нередко привлекает странных личностей, хулиганов и насильников. Руководитель филиала школы детской безопасности “Стоп угроза” Анастасия Баландович поделилась с “Невскими новостями” несколькими советами, что делать при нападении в безлюдном переходе: