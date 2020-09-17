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Два центнера яблок не доехали до Тихвина и отправились в Белоруссию

Автор: Илья Серов
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Сотрудники Управления Россельхознадзора на российско-белорусской границе остановили и досмотрели автомобиль, перевозивший партию яблок весом 200 кг.

Установлено, что фрукты следовали из Республики Беларусь в Тихвин. Тем не менее, фитосанитарный сертификат на продукцию отсутствовал. В связи с этим подтвердить карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара было невозможно, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция признана небезопасной и поэтому ее ввоз запрещен. Оформлено предписание о возврате двух центнеров яблок в Республику Беларусь.

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