Два центнера яблок не доехали до Тихвина и отправились в Белоруссию

Сотрудники Управления Россельхознадзора на российско-белорусской границе остановили и досмотрели автомобиль, перевозивший партию яблок весом 200 кг.

Установлено, что фрукты следовали из Республики Беларусь в Тихвин. Тем не менее, фитосанитарный сертификат на продукцию отсутствовал. В связи с этим подтвердить карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара было невозможно, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция признана небезопасной и поэтому ее ввоз запрещен. Оформлено предписание о возврате двух центнеров яблок в Республику Беларусь.