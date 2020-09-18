Фото: сотрудники МЧС разминировали земельные участки в Молодцово

Сегодня, 18 сентября, в Кировске состоялось чествование специалистов, участвовавших в разминировании земельных участков в Молодцово. Им вручили благодарственные письма

После того, как на одном из участков для многодетных семей нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, на территории провели сплошное разминирование. После этого районная администрация приняла решение о более тщательном разминировании на глубине до 4-5 метров. В результате удалось найти и уничтожить 242 взрывоопасных предмета.

МЧС оказало большую помощь, ведомство взяло на себя все расходы. В Молодцово с начала сентября работал сводный отряд, состоящий из сотрудников ГУ МЧС России по Ленинградской области, Невского и Ногинского спасательных центров, а также Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти