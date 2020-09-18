Над водами реки Волхов прозвучали имена погибших в крупнейшей катастрофе на Ладожском озере

В Новой Ладоге прошла традиционная акция «Реквием над Ладогой», посвященная трагической гибели баржи № 752 в сентябре 1941-го.

Сегодня, в честь погибших и спасенных пассажиров баржи, вышедшей 17 сентября 1941 года из порта Осиновец, по реке Волхов были отправлены в путь бумажные кораблики и траурный венок памяти.

17 сентября 1941 года в результате 9-бального шторма, баржа потерпела крушение, погибло по разным данным от 1200 до 1500 человек, в подавляющем большинстве это были курсанты и командиры военно-морских учреждений Ленинграда.

Как уже ранее писал ivbg.ru, под деревней Мишкино Тосненского района состоялась торжественно-траурная церемония открытия воинского мемориала и захоронения останков 491 солдата и офицера.