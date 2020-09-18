Госжилнадзор взыскал 6 млн 247 тыс. руб штрафов с недобросовестных управляющих организаций

Госжилнадзор с момента начала пандемии COVID-19 проверил более 1,6 тысяч многоквартирных домов по всей Ленобласти

На предстоящей неделе будут организованы выезды инспекторов во Всеволожск, Сосновый Бор и Мурино, в Выборгский район и д. Лупполово Всеволожского района, в д. Пудомяги Гатчинского района.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.