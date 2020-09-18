Жителям Ленобласти предлагают получить приз за электронную подпись

На портале госуслуг Ленинградской области стартовала акция, участникам которой предлагают до 15 октября приобрести сертификат электронной подписи.

Для этого необходимо оставить заявку на сайте госуслуг. Далее потребуется только посетить отделение МФЦ или офис удостоверяющего центра для идентификации личности. Записать на носитель сертификат электронной подписи пользователь может самостоятельно через личный кабинет на портале.

Стоимость сертификата электронной подписи снижена на 20% до 31 декабря 2020 для всех заявителей, кто впервые обращается за такой услугой через портал. Чаще всего электронная подпись нужна при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, строительство, назначении ежемесячного пособия на ребенка служащего по призыву, ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, чернобыльцам, ветеранам и инвалидам. Для участия в акции необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА, ее можно создать на федеральном или региональном портале госуслуг.

Победителя в акции ждет электронная книга PocketBook.