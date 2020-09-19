Уборка двух тонн мусора в Муринском лесу и лесовосстановление: главное в Ленобласти за 19 сентября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Участники «Чистых игр» собрали 2130 кг мусора в Муринском лесу

Более двух тонн мусора собрано в ходе экологического квеста «Чистые игры» в Муринском лесу поблизости от Капральева парка всего за несколько часов. Всего собрано 123 мешка мусора. Из них: 18 – с пластиком, 8 – с металлом, 50 – со стеклом. Также собраны 1264 покрышки.

В Ленобласти 20 сентября возможны заморозки с последующим сильным ветром

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 сентября в Ленобласти ожидаются заморозки до -1 °C. А 21 сентября возможен ветер до 15 м/с. Ночью, преимущественно на востоке, местами пройдет небольшой дождь. В течение дня обойдется без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный 5-10 м/с. В течение дня – западный, юго-западный 7-12 м/с.

Opel Vectra сгорел в садоводстве возле Синявино

На телефон экстренных служб «112» 18 сентября около 00:30 сообщили о горящем автомобиле в садоводстве Приозерно недалеко от поселка Синявино Кировского района. Пламя выжгло часть Opel Vectra 1998 года выпуска, припаркованного возле дома 19-летнего хозяина в садоводстве. Автовладелец работает поваром крупной сети пиццерий. В результате пожара физических травм никто не получил.

В Ленобласти высадили 57 гектаров леса и запустили процедуры лесовосстановления

Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Партнеры – строительные компании и крупные инвесторы, действующие на территории Ленобласти. Соответствующие работы начнутся в Кингисеппском и Выборгском районах.

Задержана мошенница-соцработник, укравшая 82 тыс. рублей у пенсионерки из Ульяновки

Как сообщал ivbg.ru, 15 сентября мошенницы-соцработники украли 82 тыс. рублей у пенсионерки из Ульяновки. Подозреваемых задержали 18 сентября около 18:00 на проспекте Державина в Волхове. Ими оказались местные жители – 36-летний мужчина и женщины 48 и 46 лет. Старшую из них подозревают в краже у пенсионерки.