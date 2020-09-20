Инспектора ДПС обвинили в избиении тяпкой жителя Дубровки

Инспектору ДПС ГИБДД Кировского района Петербурга Виталию О. предъявлено обвинение по уголовному делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Жертвой оказался его знакомый.

Поздним вечером в мае прошлого года обвиняемый, по версии следствия, на Пограничной улице поселка Дубровка из личной неприязни избил тяпкой своего знакомого. На теле потерпевшего насчитали не менее десяти точек приложения, в числе травм — переломы пальцевых фаланг и кистевых костей, множественные ссадины и гематомы.

Предполагаемого виновника искали полтора года, однако накануне стало известно, что обвинение предъявлено 43-летнему старшему лейтенанту. Его отпустили под подписку о невыезде, а руководство назначило служебную проверку, передает «Фонтанка».