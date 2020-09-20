Александр Дрозденко поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Александр Дрозденко обратился к работникам и ветеранам лесной отрасли по случаю Дня работников леса.

«Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников леса. Сохранение и приумножение лесных богатств Ленинградской области сегодня стоит в ряду важнейших задач, направленных на поддержание экологической безопасности в регионе», — говорится в обращении губернатора, опубликованном пресс-службой администрации Ленобласти.

Отмечается, что региональное правительство уделяет большое внимание сбережению лесных массивов: ежегодно проводятся массовые акции по посадке леса, мероприятия по восстановлению и уходу, а также защите лесов от пожаров.