Советский и российский актер, ведущий «Русского лото» Михаил Борисов умер в Москве в возрасте 71 года. Его госпитализировали 19 сентября со съемочной площадки из-за ухудшения самочувствия.

По данным РЕН ТВ, у Борисова диагностировали воспаление легких. Медики подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Позже при транспортировке в другую клинику у пациента наступила клиническая смерть.

В 2000 году Михаил Борисов получил звание заслуженного артиста РФ. Больше всего известен зрителям в качестве ведущего «Русского лото».