Чаепитие с малознакомой девушкой обернулось для пенсионерки из Всеволожского района кредитом на 100 тысяч рублей

Вчера вечером, 19 сентября, в полицию обратилась 72-летняя жительница Всеволожского района. По словам потерпевшей, накануне днем она была в гостях у малознакомой девушки на Васильевском острове.

Девушка предложила гостье чай, а пенсионерка согласилась. Вскоре потерпевшей стало плохо, а память начала хуже работать. Ей удалось запомнить лишь то, что она подписывала неизвестные документы.

Позже женщина обнаружила у себя дома документы на оформленный на ее имя кредит в банке «Восточный» на сумму более 100 тысяч рублей.