Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 20 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 20 сентября, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 50 зараженных коронавирусом.
Всего в регионе зафиксировано 7569 заболевших, при этом полностью выздоровело 4963 человека (65,6%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Всеволожский район
- Всеволожск (+8);
- Кудрово (+3);
- Новосаратовка (+1);
- д. Старая (+1);
- Романовка (+2);
- Бугры (+2);
- Скотное (+1);
Выборгский район
- Выборг (+1);
- Рощино (+1);
- Красная Долина (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+7);
- Сиверский (+1);
- Новый Свет (+1);
Киришский район
- Кириши (+4);
Кировский район
- Кировск (+1);
- Отрадное (+1);
- Павлово (+1);
- Мга (+1);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+3);
- Харевщина (+1);
Ломоносовский район
- Новоселье (+1);
- Низино (+1);
- Горбунки (+1);
Лужский район
- Луга (+1);
Приозерский район
- Громово (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+1);
Тосненский район
- Никольское (+1);
- Горки (+1).