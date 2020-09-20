Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 20 сентября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 20 сентября, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 50 зараженных коронавирусом.

Всего в регионе зафиксировано 7569 заболевших, при этом полностью выздоровело 4963 человека (65,6%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Всеволожский район

  • Всеволожск (+8);
  • Кудрово (+3);
  • Новосаратовка (+1);
  • д. Старая (+1);
  • Романовка (+2);
  • Бугры (+2);
  • Скотное (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+1);
  • Рощино (+1);
  • Красная Долина (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+7);
  • Сиверский (+1);
  • Новый Свет (+1);

Киришский район

  • Кириши (+4);

Кировский район

  • Кировск (+1);
  • Отрадное (+1);
  • Павлово (+1);
  • Мга (+1);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+3);
  • Харевщина (+1);

Ломоносовский район

  • Новоселье (+1);
  • Низино (+1);
  • Горбунки (+1);

Лужский район

  • Луга (+1);

Приозерский район

  • Громово (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+1);

Тосненский район

  • Никольское (+1);
  • Горки (+1).