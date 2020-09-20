Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 20 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 20 сентября, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 50 зараженных коронавирусом.

Всего в регионе зафиксировано 7569 заболевших, при этом полностью выздоровело 4963 человека (65,6%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Всеволожский район

Всеволожск (+8);

Кудрово (+3);

Новосаратовка (+1);

д. Старая (+1);

Романовка (+2);

Бугры (+2);

Скотное (+1);

Выборгский район

Выборг (+1);

Рощино (+1);

Красная Долина (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+7);

Сиверский (+1);

Новый Свет (+1);

Киришский район

Кириши (+4);

Кировский район

Кировск (+1);

Отрадное (+1);

Павлово (+1);

Мга (+1);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+3);

Харевщина (+1);

Ломоносовский район

Новоселье (+1);

Низино (+1);

Горбунки (+1);

Лужский район

Луга (+1);

Приозерский район

Громово (+1);

Тихвинский район

Тихвин (+1);

Тосненский район