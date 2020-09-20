Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (Сеул).

При этом полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в документе.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. При этом авиакомпании могут совершать по три рейса в неделю в Каир, по два рейса — в Дубаи и аэропорт Велана на Мальдивах.