Фото: в Кировском районе состоялась реконструкция сражения 1941 года

Сегодня, 20 сентября, на «Невском пятачке» в Кировском районе состоялась реконструкция сражения, приуроченная к годовщине первой попытки восстановления сухопутного сообщения Ленинграда с Советским Союзом.

Советских солдат было больше, однако немецкие были лучше организованы и быстро ввели бронетехнику. Бой продлился 40 минут. В Международном военно-историческом фестивале задействованы более 400 реконструкторов, макеты оружия и техники времен Великой Отечественной войны.

Неподалеку организован военно-исторический фестиваль, а также а также путеводитель по блокадному Ленинграду, экспозиции с военной техникой, медицинские лагери и выставки находок поисковых экспедиций.

Программой мероприятия предусмотрена торжественная церемония заложения капсулы под памятник юнгам Невского пятачка.

Фото: ЛенТВ24