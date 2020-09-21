Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 21 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 21 сентября, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 52 зараженных коронавирусом.

Всего в регионе зафиксирован 7621 заболевший, при этом полностью выздоровело 4963 человека. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Пикалево (+1);

Большой двор (+1);

Волосовский район

Бегуницы (+1);

Большая Вруда (+1);

Волховский район

Волхов (+1);

Всеволожский район

Мурино (+4);

Всеволожск (+1);

Кудрово (+5);

Новое Девяткино (+2);

пгт. Кузьмоловский (+1);

Токсово (+1);

пгт. им. Свердлова (+1);

Дубровка (+3);

Лесколово (+1);

Выборгский район

Выборг (+3);

Рощино (+1);

Пушное (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+3);

Тайцы (+1);

котеджный поселок Голубые озера (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+1);

Кировский район

Кировск(+1);

Шлиссельбург (+1);

массив Грибное СНТ Нева (+1);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+3);

Ломоносовский район

Новоселье (+1);

Пески (+1);

Лужский район

Луга (+1);

Мшинское (+1);

Сланцевский район

Гостицы (+1);

Тихвинский район

Тихвин (+2);

Тосненский район