Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 21 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 21 сентября, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 52 зараженных коронавирусом.
Всего в регионе зафиксирован 7621 заболевший, при этом полностью выздоровело 4963 человека. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Пикалево (+1);
- Большой двор (+1);
Волосовский район
- Бегуницы (+1);
- Большая Вруда (+1);
Волховский район
- Волхов (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+4);
- Всеволожск (+1);
- Кудрово (+5);
- Новое Девяткино (+2);
- пгт. Кузьмоловский (+1);
- Токсово (+1);
- пгт. им. Свердлова (+1);
- Дубровка (+3);
- Лесколово (+1);
Выборгский район
- Выборг (+3);
- Рощино (+1);
- Пушное (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+3);
- Тайцы (+1);
- котеджный поселок Голубые озера (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+1);
Кировский район
- Кировск(+1);
- Шлиссельбург (+1);
- массив Грибное СНТ Нева (+1);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+3);
Ломоносовский район
- Новоселье (+1);
- Пески (+1);
Лужский район
- Луга (+1);
- Мшинское (+1);
Сланцевский район
- Гостицы (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+2);
Тосненский район
- Тосно (+3);
- Никольское (+1).