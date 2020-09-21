Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 21 сентября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 21 сентября, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 52 зараженных коронавирусом.

Всего в регионе зафиксирован 7621 заболевший, при этом полностью выздоровело 4963 человека. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Пикалево (+1);
  • Большой двор (+1);

Волосовский район

  • Бегуницы (+1);
  • Большая Вруда (+1);

Волховский район

  • Волхов (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+4);
  • Всеволожск (+1);
  • Кудрово (+5);
  • Новое Девяткино (+2);
  • пгт. Кузьмоловский (+1);
  • Токсово (+1);
  • пгт. им. Свердлова (+1);
  • Дубровка (+3);
  • Лесколово (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+3);
  • Рощино (+1);
  • Пушное (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+3);
  • Тайцы (+1);
  • котеджный поселок Голубые озера (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+1);

Кировский район

  • Кировск(+1);
  • Шлиссельбург (+1);
  • массив Грибное СНТ Нева (+1);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+3);

Ломоносовский район

  • Новоселье (+1);
  • Пески (+1);

Лужский район

  • Луга (+1);
  • Мшинское (+1);

Сланцевский район

  • Гостицы (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+2);

Тосненский район

  • Тосно (+3);
  • Никольское (+1).