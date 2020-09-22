В Петербурге студентка отравилась таблетками и придумала историю об изнасиловании

Сегодня ночью, 22 сентября, в полицию обратился 41-летней мужчина. Он заявил, что его 17-летняя дочь прислала своей подруге сообщение во «ВКонтакте» о том, что ее изнасиловали.

Студентка художественного училища им. Рериха в сообщении добавила, что подумывает о самоубийстве. Вскоре полицейские нашли девушку на Загребском бульваре в Петербурге.

Она призналась, что придумала историю об изнасиловании из-за неудач в личной жизни и учебе. Девушка приняла таблетки в связи с плохим самочувствием и ей стало еще хуже.

Противоправных действий в отношении девушки не совершалось. Ее доставили в больницу.