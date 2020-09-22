Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге не будет ярко выраженной второй волны коронавируса, в то время как в остальных регионах все только начинается.

По словам директора Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александра Лукашева, вторая волна минует крупные мегаполисы. Вспышка новых случаев в больших городах будет плавной и получится ей легко управлять.

При этом он считает, что сложнее придется регионам. Там ситуация сейчас не лучше, чем в апреле и все только начинается, пишут “Известия”.

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22.09.2020 183