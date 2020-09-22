Мошеннические группировки охотятся за dick pic петербуржцев

В Петербурге мужчины все чаще становятся жертвами мошенников. Причем в лапы к шантажистам они попадают сами — демонстрируют половые органы «прекрасным незнакомкам», а те с них потом требуют деньги. Часто в такие неприятные ситуации попадают и дети.

Как сообщают «Невские Новости», существуют целые мошеннические группы, устраивающие охоту на интимные фото для последующего шантажа.

В Петербурге участились случаи шантажа после утечки фотографий интимного характера. При этом жертвами мошенников становятся не только подростки или девушки, а вполне себе взрослые мужчины. Причем некоторые из них по собственной воле отправляют дикпики незнакомцам.

*Дикпик (от английского «dick pic») переводится как «фото пениса». Мужчины во всех странах отправляют такие снимки знакомым и незнакомым женщинам без повода и без спроса.

НЕВСКИЕ НОВОСТИ разбирались, кто и почему попадает на крючки таких злоумышленников и что это вообще за тенденция — «светить» в интернете тем, чем не надо.

Крах репутации, или 50 тысяч

Сразу несколько подобных случаев произошло за последние недели. Уже по ставшему стандартным сценарию мужчины высылают в переписке снимок своего полового органа или «светят» членом на камеру, после чего «получатели» дикпиков начинают открыто требовать денег. Угрожая, что интимный снимок попадет не в те руки и раскроется страшная тайна.

Так, например, около недели назад в полицию обратился 22-летний парень. Он рассказал сотрудникам о том, что неизвестные требуют с него денег. Оказалось, молодой человек еще в феврале этого года показал свой половой орган на веб-камеру.

О другом похожем случае стало известно пару дней назад. Переписываясь с соблазнительной незнакомкой, мужчина скинул ей фотографию своего пениса. После этого с другого аккаунта герою-любовнику начали поступать угрозы, что пикантные фото разошлют его друзьям. За молчание они требовали деньги. Мужчина перечислил им около 50 тыс. рублей.

«Горячая» переписка оказывается целенаправленным «разводом»

Как рассказал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ юрист Владислав Мещеряков, существуют целые мошеннические группировки, которые профессионально выманивают «голые» фото.

«Это достаточно сложно — установить лицо, вымогающее ваши деньги. Это может быть статья мошенничество, может и организованная группа лиц. Как правило, организуются целые конторы таких ребят. Если выявить всю сеть, то можно до 12 лет тюрьмы реального срока получить. Но сложно установить местонахождение вымогателя, потому что давно никто ничего наличкой не передает, на это и идет расчет», — объясняет специалист.

За страничками «соблазнительных незнакомок», с которыми общаются мужчины, чаще всего скрываются шантажисты. И вполне может оказаться, что вы вовсе и не с девушкой переписывались. Или прекрасная особа просто в доле и претендует на ваши деньги.

Отбросить стыд и заявить в полицию

Случаи подобного вымогательства на самом деле достаточно распространены. Но далеко не все пострадавшие обращаются в полицию. Ведь многим просто не хочется афишировать, что они попали в такую специфически неудобную ситуацию. Об этом прекрасно осведомлены шантажисты, что еще больше развязывает им руки.

«Если люди завладевают такими фотографиями, не каждый человек захочет идти заявлять куда-то о таком преступлении. Мошенники на это рассчитывают. Привлечь можно, это попадает под статью уголовного кодекса, но при условии, что удастся установить эти лица», — отмечает Владислав Мещеряков.

Специалисты советуют все же не потакать злоумышленникам и заявлять о подобного рода преступлениях. Хотя лучше всего в данном случае просто заранее думать, кому вы отсылаете интимное фото и насколько надежен ваш канал общения.

Если подобного рода неприятность все же уже произошла, корить себя и заниматься самобичеванием не стоит. «Сделал так сделал», — говорит сексолог Лия Королева. По словам специалиста, для мужчины это будет уроком и в следующий раз он серьезно подумает, прежде чем отправлять интимное фото.

Руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ подчеркнула, что если дело дошло до шантажа, то следует обратиться в правоохранительные органы и не бояться огласки, поскольку все шантажисты — трусы. По ее словам, злоумышленники прекрасно знают, что такие фотографии помогут их быстрее вычислить и поймать. Также Полина Токарева отметила, что с шантажистами, как и с террористами, не нужно вести переговоры.

Если это случилось с вашим ребенком

Чуть ли не каждый день появляются сообщения подобного рода: педофил общался с юной петербурженкой в Сети и выманил голые фото или видео. Способы у злоумышленников самые разные. Один, например, притворился известным молодежным блогером и попросил девочку прислать ему интимные снимки. Жертвами нередко становятся и мальчики.

В случае если пострадавшим оказался несовершеннолетний, врач советует поддержать его, а не винить в произошедшем.

«Если это произошло с ребенком, нельзя на него кричать, его может замкнуть. Это особый вид мошенничества и вымогательства, поэтому стоит грозить ему [вымогателю] уголовной ответственностью и все», — говорит сексолог.

Полина Токарева рассказала, что у ребенка есть два типа реакции на какие-то проблемы. Первая — срочно рассказать родителям, а вторая — любым способом их скрыть.

«Получается, что ребенок больше боится родителя, чем какого-то чужого дядьку. Сейчас сплошь и рядом ситуация, когда родители не друзья своим детям, а контролирующий и наказывающий орган. И наказывают тебя не за то, что ты делаешь что-то плохое, а за то, что ты попадаешься», — отметила она.

Полина Токарева уверена: если папы и мамы хотят защитить свое чадо, им лучше всего стать с ним друзьями. Иначе ребенок всегда найдет способ, как обмануть родителей. Психолог посоветовала чаще разговаривать с детьми и говорить им, что они в любом случае будут на стороне ребенка и не оставят в беде.

Лучше всего действовать на опережение и аккуратно предупредить свое чадо о возможной опасности переписок с незнакомыми людьми, ознакомив с элементарными правилами безопасности в интернете.

Я что-то нажала, и оно опубликовалось

Еще один аспект этой темы — когда интимные фото выставляют на всеобщее обозрение случайно. Например, что-то перепутав и случайно нажав не туда. В наш век многие ведут социальные сети, кто-то очень любит прямые эфиры и старается по максимуму показать подписчикам разные стороны своей жизни. Вот только иногда в кадре оказывается не то, что хотелось бы всем демонстрировать.

Показательной для многих недавно стала история бывшей супруги рэпера Гуфа Айзы Анохиной, которая буквально взорвала Сеть. Мать двоих детей собственноручно опубликовала в многомиллионный Instagram фото своих гениталий. Заметив неладное, уже через минуту она удалила его. Но ушлые подписчики все же успели заскринить снимок и распространить по всему интернету. Случайностью ли была данная выходка или же девушка решила похайпить — остается лишь гадать.

Еще на эту тему можно вспомнить многочисленные курьезные и не очень истории, когда во время удаленки и веб-общения пользователи показывали гораздо больше, чем планировали изначально. Самыми распространенными были ситуации, когда забывали выключить камеру, не учитывали задний фон или широкий захват кадра.

Один из последних таких нашумевших казусов случился на Филлипинах. Там чиновник занялся сексом с секретаршей после онлайн-конференции с коллегами в Zoom. Мужчина забыл или не сумел выключить камеру, потому акт любви произошел в прямом эфире на глазах у изумленных подчиненных.

Если хайп уж точно не входит в ваши планы, храните свои «горячие» фото в отдельных папках, до которых нелегко добраться. Если решили отправить пикантный снимок своей второй половинке, убедитесь, что выбранный вами канал надежен и фото никто не перехватит. А незнакомцам, какими прекрасными бы они не казались, вообще лучше ничего такого не отсылать. И обязательно проверяйте камеру после общения и/или отключайте устройство от Сети, чтобы наверняка никто не увидел ничего лишнего.